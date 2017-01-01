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Makedonya Göçmenlerinden Başkan Şirin'e sürpriz hediye



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Makedonya gezilerini tamamlayan Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, ayağını tozuyla geldikleri Turgutlu'da Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Makedonya'ya gezi düzenleyen Turgutlu Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Özduman ve üyeleri, gezi öncesi kendilerini hayır dualarıyla uğurlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette Başkan Şirin'e sürpriz yapan dernek üyeleri, üzerinde kendi fotoğrafının da bulunduğu bir tablo hediye etti. Dernek üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Bir Makedonya göçmeni olarak, dernek üyelerimizin ve atalarımızın doğdukları topraklara yaptığı geziden memnuniyet duydum. Bir çok anılar anlattılar ve çektikleri fotoğraflar ile beni de maziye götürdüler. Dernek üyelerine sürpriz hediyeleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. Dernek üyeleri de Başkan Şirin'e teşekkür ederken, Makedonya'dan getirdikleri hediyeleri kendilerine takdim ettiler.

(AY-Y)



18.05.2017 16:08:57 TSI

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