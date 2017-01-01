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Gün Işığı karma sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen karma sergi açıldı.

Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda açılan karma sergide Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanının eşi Melek Turan, 28 sanatçının hazırladığı hat, çini, ebru, resim, fotoğraf, karikatür, el sanatları dallarında hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

18-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak sergiye katılımcıların sanatlarını eğitim almadan amatör olarak hayata geçirdiği kaydedildi. "Gün Işığına" çıkararak sergiledikleri eserler sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Sergi sırasında ziyaretçilere ney ve ud dinletisi sunuldu.

"Gün Işığı Sergi" açılışını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Garnizon komutanı Kemal Turan'ın eşi Melek Turan ve Nigar Afacan tarafından açıldı.

(HT



18.05.2017 16:08:59 TSI

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