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Odunpazarı'nda Bale Rüzgarı esecek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yıl sonu gösterisinin ardından bu kez 1'inci Bale Rüzgarı adlı etkinliğe imza atıyor.

1'inci Bale Rüzgarı, 20 Mayıs 2017 Cumartesi Günü saat 14.00'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. İlker ve Elif'in koreograflığını yaptığı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan bale kurslarında 2 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler performanslarını sergileyecek.

21 ayrı sahnenin olacağı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, öğrenciler aerobik bale ve bale gösterileri yapacak. 16 öğrencinin yer alacağı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, öğrenciler yaklaşık 3 ay boyunca bu gösteriye hazırlandı. Bale Rüzgarı'na katılacak vatandaşların Devlet Opera ve Balesi tadında bir gösteri izleyeceğini belirten yetkililer, uzun bir süredir bu etkinliğe hazırlandıklarını vurguladı. Öğrencilerin kıyafetleri ve makyajlarının bu etkinliğe özel olacağını belirten yetkililer, Bale Rüzgarı'nı geleneksel hale getirmek istediklerinin altını çizdi.

(BRK-MET-Y)



18.05.2017 16:09:34 TSI

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