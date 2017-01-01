ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Odunpazarı'nda Bale Rüzgarı esecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:09
Odunpazarı'nda Bale Rüzgarı esecek
Odunpazarı'nda Bale Rüzgarı esecek

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yıl sonu gösterisinin ardından bu kez 1'inci Bale Rüzgarı adlı etkinliğe imza atıyor.
1'inci Bale Rüzgarı, 20 Mayıs 2017 Cumartesi Günü saat 14.00'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. İlker ve Elif'in koreograflığını yaptığı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan bale kurslarında 2 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler performanslarını sergileyecek.
21 ayrı sahnenin olacağı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, öğrenciler aerobik bale ve bale gösterileri yapacak. 16 öğrencinin yer alacağı 1'inci Bale Rüzgarı'nda, öğrenciler yaklaşık 3 ay boyunca bu gösteriye hazırlandı. Bale Rüzgarı'na katılacak vatandaşların Devlet Opera ve Balesi tadında bir gösteri izleyeceğini belirten yetkililer, uzun bir süredir bu etkinliğe hazırlandıklarını vurguladı. Öğrencilerin kıyafetleri ve makyajlarının bu etkinliğe özel olacağını belirten yetkililer, Bale Rüzgarı'nı geleneksel hale getirmek istediklerinin altını çizdi.
(BRK-MET-Y)

18.05.2017 16:09:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ak Parti il Başkanı Ünlü'nün 19 Mayıs mesajı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ÜNLÜ'NÜN 19 MAYIS MESAJI
Milletvekili Mustafa Balbay Başkan Kurt'u ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BALBAY BAŞKAN KURT'U ZİYARET ETTİ
Başkan Kurt'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN KURT'DAN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Aşağısöğütönü Belde Evi kursiyerleri el emeği ürünlerini sergilediler
YEREL

AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ BELDE EVİ KURSİYERLERİ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİLER
Tepebaşı'nda bir toplu sözleşme daha
YEREL

TEPEBAŞI'NDA BİR TOPLU SÖZLEŞME DAHA
Rektör Gündoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

REKTÖR GÜNDOĞAN'DAN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Başkan Ataç'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'DAN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
ESOGÜ 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı ile projelerini sanayiye açıyor
YEREL

ESOGÜ 'ETTOM FAİR PLAY' PROJE FUARI İLE PROJELERİNİ SANAYİYE AÇIYOR
Milli futbolcunun babası böbrek taşından kurtulmak için Eskişehir'i tercih etti
YEREL

MİLLİ FUTBOLCUNUN BABASI BÖBREK TAŞINDAN KURTULMAK İÇİN ESKİŞEHİR'İ TERCİH ETTİ
Öğrencilerden harika çalışmalar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HARİKA ÇALIŞMALAR
Gençler gençliklerini yaşamaktan uzak
YEREL

GENÇLER GENÇLİKLERİNİ YAŞAMAKTAN UZAK
Transformers Eskişehir'de ilk kez NeoPlus'ta
YEREL

TRANSFORMERS ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ NEOPLUS'TA
İnönü Anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergi
YEREL

İNÖNÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN YIL SONU SERGİ
ESOGÜ Rektörü Gönen'den 19 Mayıs mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ GÖNEN'DEN 19 MAYIS MESAJI
ESOGÜ Hastanesinde disleksiye dikkat çekildi
YEREL

ESOGÜ HASTANESİNDE DİSLEKSİYE DİKKAT ÇEKİLDİ
'Oyun Başlasın' etkinlikleri devam ediyor
YEREL

'OYUN BAŞLASIN' ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
ESOGÜ Gençlik Haftası başlıyor
YEREL

ESOGÜ GENÇLİK HAFTASI BAŞLIYOR
Gökyüzünün klasikleri karadakilerle buluşuyor
YEREL

GÖKYÜZÜNÜN KLASİKLERİ KARADAKİLERLE BULUŞUYOR
Türk sanat müziği korosundan sezon sonu konseri
YEREL

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN SEZON SONU KONSERİ
Açıköğretim öğrencileri sisteme ilişkin görüşlerini paylaştı
YEREL

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI
İnönü'ye Şehitlik Ormanı
YEREL

İNÖNÜ'YE ŞEHİTLİK ORMANI
Hastane önüne radar ya da üstgeçit istiyorlar
YEREL

HASTANE ÖNÜNE RADAR YA DA ÜSTGEÇİT İSTİYORLAR
ESOGÜ'de EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı düzenlendi
YEREL

ESOGÜ'DE EGG'A LARVA 2017 PROJE PAZARI DÜZENLENDİ
Ürünlerde gecikme olabilir
YEREL

ÜRÜNLERDE GECİKME OLABİLİR
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir