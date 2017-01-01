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17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali başlıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'cisi düzenlenecek olan Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali 20 Mayısta başlıyor.

20-22 Mayıs tarihleri arasında Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek "sevgi" temalı 17. Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali"nde sevilen sanatçılar Zara, Mustafa Ceceli ve Candan Erçetin ücretsiz konserleriyle Alanya halkı ile buluşacak. "Sevgi Hep Vardı" sloganıyla Alanya Müzesi'nde sergilenen Roma dönemine ait ostotek (sevgi taşı) parçasından hareket eden Alanya Belediyesi, bu yıl düzenleyeceği festivalin ana temasını sevgi üzerine kurdu. Festival ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, organizasyonun önemiyle ilgili açıklamalar yaparken festival komitesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura ve Spor İşleri Müdürü Levent Uğur organizasyonun detaylarıyla ilgili bilgi verdi.



Yücel: "Sevgi hep vardı" mesajını tüm insanlığa ulaştırmak istiyoruz"

Festivalde her yıl Alanya kültürüne ait bir konuyu öne çıkararak işlediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 20 Mayıs'ta başlayacak bu yılki festivalde sevgi ve hoşgörü konularını öne çıkardıklarını söyledi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bu yıl 17.si düzenlenecek olan festivalin ana teması ile ilgili olarak, "Günümüzde tüm dünyanın sevgi ve hoşgörüye ihtiyacı var. Dünyayı saran ekonomik krizler, savaş senaryoları insanları birbirinden ayrıştırıyor. İlk çağlardan günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Alanya, farklı ulusları, farklı kültürleri birbirine yaklaştıran bir hoşgörü şehri. Bu yıl ki Turizm ve Sanat Festivali'nde de sevgi konusunu vurgulayarak, medeniyetlerin izini taşıyan zengin yer altı ve yer üstü kültürel mirasımızı da ortaya koymak istedik. Alanya Müzesi'nde sergilen ve Roma dönemine ait üzerinde yüzleri birbirine yapışmış bir kadın ve erkek figürünü gösteren "sevgi taşını" örnek aldık. Festivalimiz aracılığıyla "Sevgi Hep Vardı" mesajını vatandaşlarımıza, festivali ziyaret eden yabancı misafirlere ve tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Alanya'nın bir kültür, bir medeniyet, bir tarih şehri olduğunu vurgulanırken, yer altından çıkarılan tarihi ve kültürel zenginlikleri, ören yerlerindeki anıtsal yapıları fotoğraflar ışığında sergileniyor. Sevginin insanlık tarihiyle birlikte var olduğuna dikkat çekmek isteyen Alanya Belediyesi, festival afişinde müzedeki kadın ve erkek figürlerinden oluşan "Sevgi Hep Vardı" taşını festivalin değeri olarak ön plana çıkarıyor.

Festival kapsamında ayrıca Müze Müdürlüğü'nün de desteğiyle Alanya Müzesi'nde bulunan ve toprak altından çıkarılan eserlerle ilgili de bir fotoğraf sergisi açılıyor. Alanya'nın kültürel ve sosyal yapısını anlatan geçmişten günümüze fotoğraf sergileri de ayrıca festival alanında yer alacak. Aralarında yöresel yemek ve el sanatlarından bölgeye özgü örneklerinin de sergileneceği birbirinden renkli 90 stant da davetlilerin beğenisine sunulacak. Bu kapsamda Alanya Belediyesince açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ipek kozasından çiçekler, muz lifinden ürünler ve el nakışlarının yer aldığı eserler de sergilenecek.

20 Mayıs Cumartesi 17.30'da Atatürk Anıtı'nın önünden başlayacak geleneksel festival kortejine protokol, vatandaşlar ve kardeş şehirlerin yansıra 40 kişilik mehter takımı, geçmişten günümüze kapsamlı bir Yörük Göçü, folklor ve animasyon grupları eşlik edecek.

Candan Erçetin, Zara ve Mustafa Ceceli gibi birbirinden değerli ünlü sanatçıların sahne alacağı festival boyunca aynı zamanda canlı DJ performansları ile birlikte folklor, müzik ve animasyon grupları davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 16:09:42 TSI

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