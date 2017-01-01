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Dursunbey Belediyesi, engelliler ile piknikte buluştu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:10
Dursunbey Belediyesi, engelliler ile piknikte buluştu
Dursunbey Belediyesi, engelliler ile piknikte buluştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediyesi, Engelliler Haftası etkinliği kapsamında ilçe genelinde bulunan engelli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği piknikte bir araya getirdi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engel tanımayan vatandaşlar için piknik programı düzenlendi. Belediye Sosyal Hizmetler müdürlüğünün organize ettiği pikniğe engelleri aşan vatandaşların yanı sıra aileleri de katıldı.
Hıdırlık bölgesinde bulunan Aktif Hayat parkında gerçekleşen piknik öncesi belediye önünden piknik alanına otobüsler kaldırıldı. Saat 11:00'de başlayan piknik programına Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve eşleri, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, Keresteciler Derneği Başkanı Ahmet Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Esnaf odası Başkanı Oğuz Çakırcalı, ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.
Aileler ve engelli vatandaşlar ile tek tek yakından ilgilenen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, özellikle ailelerin istek ve sorunlarını dinleyerek onlarla görüş alışverişinde bulundular. Çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler ve aileleri bu organizeyi düzenleyen Dursunbey Belediyesine ve Başkan Bahçavan'a teşekkür ettiler. Aileler Belediyenin bu etkinlikler ile kendilerine moral verdiğini belirterek bu psikolojik destekten dolayı çok mutlu olduklarını söylediler. Etkinlikte söz alan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Bu hafta Türkiye'de Engelliler haftası diye bir hafta kutlanıyor. Biz artık bunu engel olarak görmüyoruz. Biz öncelikle sizlerle aramızda olan engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bizim her gün bir arada olup sizin sorunlarınızı çözmemiz lazım. Haftanız kutlu olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
(HD)

18.05.2017 16:10:35 TSI
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