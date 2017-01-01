Esas 67 Burda AVM Gençlik Haftası'nı Buray ile kutluyor
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Alışverişten eğlenceye ve yaşam alanına kadar her ihtiyaca özel sunduğu ayrıcalıklı dünyası ile Zonguldaklıların buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, Gençlik Haftası'nı, pop müziğin sevilen seslerinden Buray'ın romantik ve keyifli şarkılarıyla kutlayacak.
2009 yılında açılışı yapılan ve açıldığı günden itibaren Zonguldak'a yeni bir yaşam, buluşma ve eğlence alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 21 Mayıs günü saat 18.00'de Buray'ın akustik konseriyle, sadece gençlere değil tüm ziyaretçilerine müzik dolu bir gün yaşatacak. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetilen Esas 67 Burda AVM'de, Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek akustik konserde, Zonguldaklılar, Buray şarkıları eşliğinde keyifli bir hafta sonu geçirecek.
(SÖ-SÖ-Y)
18.05.2017 16:10:44 TSI
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