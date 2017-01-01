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Konya SMMMO'dan yapı kooperatifleri mevzuatı semineri



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik hazırlamış olduğu eğitim faaliyetleri kapsamında yapı kooperatifleri mevzuatı kapsamındaki değişikliklerle ilgili bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Oda olarak eğitim seminerlerine önem verdiklerini belirten Konya SMMMO Başkan Seyit Faruk Özselek, "Bu ara sık sık eğitim seminerlerinde bir araya geliyoruz. Malumunuz mesleğimizin olmazsa olmazlarından biride eğitim seminerleridir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Vergi yapılandırmasında 1. taksiti ödemiş ikinci taksiti ödememiş ve ilk taksiti ödememiş olanlar için son gün 31 Mayıs 2017'dir. Biz mükelleflerimizi uyararak bu yapılandırmadan faydalandıralım. Çünkü torba yasayla yeniden bir yapılandırma çıkarılıyor. Fakat burada incelik var. Sanki 31 Mart 2017 kadar olan bütün borçları kapsayacak gibi algılanıyor. Hâlbuki o şekilde bir kapsam yok. Eski yapılandırmadan yararlandırılan borçlar torba yasada çıkan yapılandırmaya girmiyor. Onun için mükelleflerimizi uyararak mağduriyet yaşamalarını engelleyelim. En azından mükelleflerimize verilen bu fırsatı kullandıralım. Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Ayrıca yaklaşan mübarek Ramazan ayınızı da tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan ayı memleketimizin birliğine ve dirliğine vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde belirtti.

Seminer Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün sunumuyla sunumuyla son buldu.

(İHA-İP-Y)



18.05.2017 16:10:52 TSI

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