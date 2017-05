YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müzeler Günü kutlanıyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürü Funda Ünal her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan Müzeler Günü nedeniyle Balıkesir'de bulunan müzeler hakkında bilgiler verdi.

Her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan Müzeler Günü nedeniyle Türkiye'de ve Balıkesir'bulunan müzeler hakkında bilgiler veren Balıkesir Kuva-yi Milliye Müze Müdürü Funda Ünal "Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm dünyada her yıl 18 Mayıs günü kutlanan "Müzeler Günü" etkinlikleri çerçevesinde, ülkemizde de 1982 yılından itibaren Bakanlığımızca her yıl 18/24 Mayıs tarihleri arasında "Müzeler Haftası" kutlamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak uluslararası düzeyde tüm dünya ile uyumlu bir kutlama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca 2011 yılından itibaren bu etkinliğin "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü" şeklinde kutlanması kararlaştırılmıştır. Bugün itibariyle Bakanlığımıza bagˆlı 198 mu¨ze, 125 türbe, 138 o¨renyeri ve yine Bakanlıgˆımız denetiminde faaliyet gösteren 231 özel mu¨ze bulunmaktadır"dedi.

Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesinin tarihçesi hakkında açıklama yapan Müze Müdürü Funda Ünal Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan müze binasının 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giridizade Mehmet Paşa'nın konağı olarak yaptırıldığını belirterek " 1947-1988 yılları arasında belediye hizmet binası olarak kullanılan bina 1988 yılında müze olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı'na devredilmiş ve restore edilerek 6 Eylül 1996 yılında Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Müzemiz iki katlıdır. Giriş katı Atatürk Odası ve Kuvayi Milliye salonlarından oluşmaktadır. İkinci katta ise koridorda Balıkesir kültürünü yansıtan etnografik eserler, iç odalarda ise Balıkesir merkez ve ilçelerinde yapılan Antandros, Adramytteion gibi antik şehirlerde yapılan bilimsel kazı ve araştırmalar sonucunda ele geçen arkeolojik eserler ile kronolojik olarak düzenlenmiş sikkeler sergilenmektedir. Müzede 2016 yıl sonu itibariyle sikke, arkeolojik ve etnografik eser olmak üzere toplam 7362 adet envanterlik, yaklaşık 20 bin adet etütlük eser bulunmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde arkeolog, müze araştırmacısı, memur, bekçi, koruma ve özel güvenlik, vb. olmak üzere toplam 30 personel görev yapmaktadır. Kuvayi Milliye Müzemiz haftanın her günü 8.30- 17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Ayvalık ilçesinde bulunan ve Müdürlüğümüze bağlı birim olarak hizmete açık olan Taksiyarhis Anıt Müzesi, Pazartesi hariç diğer günler 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir"şeklinde konuştu.

Müzeler Günü nedeniyle Kuva-yi Milliye Müzesi gün boyu kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açtı.

18.05.2017

