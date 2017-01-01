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Vergi borçlarının yapılandırılmasında son fırsatı kaçırmayın



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğini ziyaret etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz'dan 2017 yılı ihracat rakamları hakkında bilgiler alan Tekin, "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" kapsamında borçlarını yapılandıran ancak Kanun koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle ihlal durumuna düşen mükelleflere yönelik hatırlatmalarda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 2016 yılında yürürlüğe giren Yapılandırma Kanununa başvurup da ihlal durumuna düşen mükellefler için yeni bir düzenleme yapıldığını vurgulayarak, Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildiğini, yapılandırılan tutarların ise peşin veya ilk taksit ödeme sürelerinin 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini ancak bazı mükelleflerimizin, 2016 Kasım ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma haklarını kaybettiğini belirterek, 6736 Sayılı Kanuna eklenen geçici bir madde ile yapılandırma hakkını kaybeden bu mükelleflere son bir şans daha verildiğini ifade etti.

Mükelleflere İkinci Şans

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, "Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden de yararlanabileceklerdir. Öte yandan 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmış, buna göre, 2017/Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler 2017/Mayıs ayında, 2017/Şubat ayında ödenecek taksitler 2017/Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır. 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan bir diğeri ise taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Yapılan düzenleme ile cari dönem ödeme şartını ihlal eden mükelleflere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir" dedi.

Ödemeler Mayıs ayında yapılmalı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için 2017/Mayıs ayında yapılması gereken ödemelerin, büyük önem taşıdığının altını çizerek, "6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan bir diğeri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini 2016/Kasım ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapabileceklerdir." dedi.

Haklarını kaybedebilirler

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ödemelerin zamanında yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ilk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini 2017/Mayıs ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerini özellikle vurguladı ve birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Abdulkadir ÇIKMAZ Tekin'e ziyareti için teşekkür ederek uygulamanın GAİB üyelerine duyurulması için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

(AOA-Y)



18.05.2017 16:13:22 TSI

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