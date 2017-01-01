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Akcer: "Bafra OSB kabuğunu kırdı"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:12
Akcer: "Bafra OSB kabuğunu kırdı"
Akcer: "Bafra OSB kabuğunu kırdı"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA)- Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB Müdürü Recai Akcer, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nin(OSB) kabuğunu kırdığını söyledi.
Samsun Bafra Genç İşadamları Derneği(GİAD) Organize Sanayi Bölgesi sorunları ve üzerinde çalışılacak projeler için Bafra Organize Sanayi Bölge Müdürü Recai Akcer ile bir araya geldi.

"Bafra OSB'nin önemi büyük"
Bafra GIAD Başkanı Alper Güngör, "Baframızın sanayi anlamında atılım yapabilmesi ve istihdam oluşturabilmesi açısından Organize Sanayimizin önemi büyüktür. 2013 yılı öncesinde Bafra Organize Sanayisi'nde sadece 150 dönümlük bir alan firmalara tahsis durumunda iken 2017 yılında ise sadece 150 dönümlük bir arazi firmalara tahsis durumu edilecek vaziyette. Bu da Baframız ekonomisi açısından gerçekten çok kıymetli bir değer. Son yıllarda özellikle Bafra Ticaret Borsamızın çabaları ile diğer kurumlarımızın desteği Sanayimizde Medikal OSB ve Sera OSB'yi duyar hale geldik. Baframız açısından istihdam yaratacak ve aynı zamanda ekonomisine can verecek olan bu projeler her Bafralının da olduğu gibi bizler açısından memnuniyetle karşılanmış ve bu projelerde üzerimize düşen bir görev varsa da destek vermişizdir. Tabii ki bu tarz büyük yatırımları bu bölgeye getirirken bazı aksaklıklar göz ardı edilemez, bölgenin telefon ve internet sorunu alt yapı sorunları gibi sorunlar göz ününe alındığında buradaki işlerin aksaması gibi sorunlar teşkil etmekteydi. Yine Bafra Ticaret Odası Başkanlığı girişimleri ile telefon ve internet sorunu problemlerinin halledilmesi ile çözüme kavuşturulması iletişim konusundaki sorunları gidermiştir. Organize Sanayi için bize düşen görev bölgeye yatırımcı çekebilmek ve de alt yapısal olarak tespit edilen sorunları olabildiğince ilgili makamlara iletip en kısa sürede hallettirebilmektir. Şu an üzerinde durduğumuz projeler Baframızın marka değerlerini ön plana çıkarmak ve de insan günü olarak nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Organize Sanayide çalışan istihdam sayısını artırabilmek içinde yatırımcı çekebilmektir. Baframıza katkı sağlayabilecek her ne proje varsa biz destekçisiyiz" dedi.

"Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezimiz açılıyor"
Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB Müdürü Recai Akcer ise, "Bölgemizde birçok yatırımcı gelmiş ve bölgede bugüne kadar, 33 firmaya 42 adet parsel tahsis edilmiştir. Proje aşamasında olan ve yapımı devam eden firmaların üretime geçmesi ile birlikte elbette istihdam sayısında büyük bir atış olacaktır. İnşaatı biten ve faaliyete geçen firmalarımızdan biri olan bir hava süspansiyon sistemleri ve yedek parça firması şu anda ortalama 150 kişi istihdam etmiş, beş yıl içerisinde de kapasitesini artırarak 500 kişi istihdam edecektir. Diğer firmalar da faaliyete başladıklarında Baframızın işçi istihdam sayısında önemli bir sayıya ulaşacağız. Bafra Organize Sanayi Bölgesi kabuğunu kırmıştır. Yönetimimizin, birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerimizin, odalarımızın katılımı ve gayretli çalışmalar neticesinde Organize Sanayi Bölgemize ilgi artmıştır. Şu an Bafra Karma ve Medikal OSB'de yatırımlar tüm hızı ve yoğunluğuyla devam ediyor. Buna bağlı olarak da yerlerimiz azaldı. Bu anlamda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar bey'in çabaları büyüktür. Tabiki bu tahsisler devam ederken bölgemizde özellikle ihtiyaç duyulan doğalgaz eksiğimiz vardır. Bu konunun da üzerinde durulması ve Organize Sanayimize en kısa zamanda getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sizlerinde buraya olan ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir ve bölgemize yapılacak olan her yatırım Baframız için bir kazançtır. Her türlü soruna beraber göğüs gere ve birbirimize kenetlenirsek başaramayacağımız iş yoktur. Netice olarak da Baframızın değerlerini ön plana çıkartabilecek projelerinizi takip ediyor ve sizlere başarılar diliyorum. Tabi şu konuyu da hatırlatmadan geçmeyelim, Organize Sanayimizde 22 Mayıs Pazartesi günü Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezimiz açılıyor" şeklinde konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

18.05.2017 16:12:07 TSI
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