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Hane halkı araştırması başladı

- 15 yaş üstü Karabüklülerin tansiyonu, boyu ve kilosu ölçülecek



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Nisan 2017'de başlayan 'Hane halkı araştırması'nın 31 Temmuz'a kadar süreceğini açıkladı. Bu süre içerisinde anketörler Karabük halkının tansiyonu, boyu ve kilosunu ölçecek.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nca bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durum araştırılıyor. Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılmış olup, 31 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 15 yaş üstü Karabüklülerin tansiyonu, boyu ve kilosu ölçülecek. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup, anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecektir" denildi.

(YE-YE-Y)



18.05.2017 16:14:43 TSI

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