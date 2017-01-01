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Gaziantep'te TÜBİTAK TEYDEP Proje Hazırlama eğitimi yapıldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Mühendislik, Teknik Bilimler, Fen Bilimleri uzmanlık alanlarındaki akademisyenlerine yönelik, "TÜBİTAK-TEYDEB Eğitimi", Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK Eğitim Salonunda düzenlendi.

Alkaze Danışmanlık firmasından Ömer Hantal, Anıl Boynuyoğun tarafından verilen eğitimde, TÜBİTAK-TEYDEB başvurularının kalitesini ve başarı oranını artırmak hedeflendi. Eğitime GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları İ.Başar Kılıçparlar, Neslihan Eken, Gamze Erden, Samet Kürşat Başol ve çok sayıda Gaziantep Üniversitesinden akademisyenler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, "Bu eğitimi düzenlemek istememizin temel nedeni; proje yazma, proje sürdürebilme ve sonuçlandırabilme kapasitesini artırmak. Geçmiş yıllardaki birikimlerimiz şunu gösteriyor; projeleri hazırlamak ayrı bir deneyim gerektiriyor. Pek çok akademisyenin, çalışmalarında, akademik yükselme kriterlerinden dolayı yayın ve makale yazmak birinci önceliği oluyor. Ülkemizde yaklaşık 100 Bin öğretim üyesi var. Bu bağlamda yapılmış yüzlerce, binlerce makale, yayın var. Bunların hayata geçme, ticarileşme, katma değere dönüşme oranının çok düşük olduğunu görüyoruz ve kendi unvanını artırmaktan başka fonksiyon taşımadığını fark ediyoruz. Sanayici tarafına baktığımızda ise önceliği üretim yapmak ve para kazanmak doğrultusunda olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sanayici için çözülmesi gereken problemi acil bir hastanın müdahale edilmesi kadar hızlı olmasına benzetebiliriz" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Yılmaz, "Akademisyen ve sanayicinin öncülüğü ve çalışma döngüsü ortak olmuyor veya çalışma temposu, hedef döngüleri farklı olabiliyor. Bu durum üniversite- sanayi işbirliğinin gerçekleşmesinde zorluklar yaşanmasına sebep oluyor. Devletimizin gerek akademisyen gerek sanayicilere kamu fonlarından destek aktarabilmesi için sanayici ve akademisyenin birlikte çalışma kültürünü oluşturması ve proje yazması gerekiyor. Bu noktada yıllardır söylediğim; proje yazan herkes için ilk zordur. Bu durum sanayici için daha zor. TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, AB Fonları, KOSGEB gibi pek çok kaynak var ama sanayici hangi kaynaktan ne alacağını bilmiyor. Bu kadar kafa karışıklığında, Üniversite olarak bize düşen görev; sanayiciye projesiyle hangi kaynaktan, hangi miktarda fon alacağını söylemek ve yardımcı olmak. Tıpkı doktorun hastasına reçete yazar gibi yol göstermemiz gerekiyor. İşte bu iki günlük eğitim süresince bu konularda bilgiler verilecek. Üniversitemiz öğretim elemanlarının bu konuda yetkin olmalarını arzu ediyoruz. Çünkü üniversite-sanayi işbirliğinin bu şekilde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Gaziantep Üniversitesi olarak çalışmalarımızın katma değeri olan çalışmalara evrilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında. Bugün gerçekleşecek olan bilgilendirme sürecinin fayda getireceğine inanarak buraya gelen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(SD-Y)



18.05.2017 16:16:07 TSI

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