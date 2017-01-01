TESKİ'de gelecek dönem yatırımları görüşüldü
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleşti.
TESKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Başkan Albayrak'ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin katıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, TESKİ'nin önümüzdeki dönem yatırımları hakkında da kararlar alındı.
(YG-MEF-Y)
18.05.2017 16:17:33 TSI
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