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Rektör Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutladı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletimizin verdiği istiklal mücadelesinin tüm dünyaya emsal teşkil ettiğini belirttiği mesajında Özer şunları söyledi:

"Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesi tüm dünyaya emsal teşkil etmektedir.

Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş savaşımızda milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele, gösterdiği cesaret ve fedakarlık geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır. 19 Mayıs 1919 büyük bir milletin boyunduruk altında yaşamayacağını, vatanın bölünmez bir bütün olduğun bütün dünyaya ispat ettiği gündür. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan bu gün milletimizin yarınlarına birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile sahip çıkabilmesi için dayanak olmuştur. Bu denli önem teşkil eden bir günün Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, vatanımızı emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin sağlam bir göstergesidir. Bu doğrultuda gençlerimizin kabiliyetleri, düşünceleri, cesareti, duyguları ve coşkularıyla vatanımızı müreffeh bir seviyeye çıkaracaklarına, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına ne pahasına olursa olsun sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Bizlere düşen; yeni nesillere, istiklal mücadelesine egemen olan şuuru kazandırabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

(SÖ-SÖ-Y)



18.05.2017 16:18:14 TSI

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