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Güney Çevre Yolu açılış için gün sayıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:20
Güney Çevre Yolu açılış için gün sayıyor
Güney Çevre Yolu açılış için gün sayıyor
- Edirne trafiği nefes alacak

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne'de artan trafik sorununa ve E-5 karayolunda yaşanan yoğunluğun azalması için düzenlenen Güney Çevre Yolu, açılış için gün sayıyor.
Edirne Belediyesi Başkanlığı'nın hayata geçireceği 25 Kasım Stadyumu yakınından Olin Kavşağına kadar uzanan Güney Çevre Yolu 15 Temmuz'da faaliyete geçecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin tarihi dokusundan dolayı alternatif yol açmanın ya da mevcut yolları genişletmenin pek mümkün olmadığını söyledi.

"15 Temmuz tarihinde faaliyete geçecek"
Konuyla ilgili makamında basına bilgi veren Gürkan, "Biliyorsunuz Güney çevre yolumuz var. Güney çevre yolumuzun kamulaştırılmaları bitti. Uzun sürdü ama 85 tane kamulaştırma yaptık, yıkımlarını yaptık. Ciddi kamulaştırma ücreti çıktı. Yaklaşık 20 gündür alt malzemesini seriyoruz. 25 Kasım Stadı yakınından başlayacağız. Olin kavşağının oraya kadar çevre yolu açıyoruz. 22 metre genişliğinde bir yol. 15 Temmuz'da da açılışını yapacağız. Dolayısıyla yolu açtığımız zaman Erasta'dan meydana gelen trafik yükü ciddi anlamda deprese olacak ve rahatlatacak kenti" diye konuştu.

"Kuzey Çevre Yoluna başlayacağız"
Güney Çevre Yolunun faaliyete başlamasının ardından Kuzey Çevre Yolu için de gerekli hazırlıkların yapıldığını bildiren Gürkan, "Diğer en çok üzerinde durduğumuz başka çalışma da Kuzey Çevreyolu. Çünkü Talatpaşa Bulvarına, Atatürk bulvarına kentin ekvatoru olarak kabul eder isek, kuzeyinde yaşayan nüfus yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın. Trakya Üniversitesi çalışanlarının da büyük bir kısmı da burada oturuyor. Bu yüzden kuzey ve güney diye ayırıyoruz. Orada da yeni devlet hastanesi ile fakülte kampüsü arasında biliyorsunuz. O tepedeki sırttan bir 50 metre genişliğinde bir bulvar hesaplama ve çalışmasını yapmıştık. Onun da bütün planları bitti ve onaylarını da aldık" dedi.

"Ekim ayında Kuzey Çevre Yolu bitecek"
Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi arasında yapılması planlanan yol ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gürkan, "Tarımsal araştırma dava açtı yolun iptali için ama biz kazandık davayı. İhalesini de yaptık. Bugün yarın yer teslimini yapıyoruz. Orada çalışmalar başlayacak. Ekim gibi kuzey çevre yolu da bitirmiş olacak. Dolayısıyla toparlarsak 15 Temmuz da Güney çevre yolu bitecek, Ekim ayında kuzey çevre yolu bitecek. Dolayısıyla şehrin orta aksına yani ana caddesine Talatpaşa bulvarına düşen araç sayısı ciddi anlamda azalacağı için biz trafik yükünü sirküle olarak planladık, hesapladık ve uzmanlarda bunu söylüyor" şeklinde konuştu.
(AC-MEF-Y)

18.05.2017 16:20:27 TSI
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