YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi ihale edildi

Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi ihale edildi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Hendek ilçesine bağlı 16 mahalleye daha kaliteli içmesuyu sağlayacak Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapım işi ihalesi SASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

SASKİ tarafından hayata geçirilecek ve Hendek'te 16 mahalleye daha kaliteli içmesuyu sağlayacak Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. SASKİ Genel Müdürlük Binasında yapılan ihalenin komisyon başkanlığını üstlenen SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, "Proje ile Hendek ilçemize yeni bir içmesuyu arıtma tesisi kazandırıyoruz. Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi ile 16 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın musluklarına daha sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştıracağız. Projemizin yapım işi ihalesine 4 firma teklif sundu. Komisyonumuz gerekli değerlendirmeleri yapacak ve sonuç kamuoyuna duyurulacaktır. Projemizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Hendek Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım ihalesinde en yüksek teklif 3 milyon 556 bin 000 TL ile verilirken en düşük teklif ise 1 milyon 957 bin 432 TL oldu.

(BCT-GY-Y)



18.05.2017 16:21:22 TSI

NNNN

