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Şahin'den 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Hüseyin Şahin, mesajında, "İstiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs'ın aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyduğumuz güvenin ve onlara düşen büyük sorumluluğun da göstergesidir" dedi.

Hüseyin Şahin, bilgi çağı olarak nitelendirilen çağımızda, gençlerin ülke kalkınmasını sağlayacağını belirterek, "Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, ailesine ve ülkesine yararlı fertler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Türk milletinin bütün fertleri bu konuda gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Sevgili gençler, vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha da yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için sizler de çok çalışmalısınız. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, gençlerimizi, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" diye konuştu.

(MŞ)



18.05.2017 16:26:30 TSI

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