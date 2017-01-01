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ADASO Başkanı Kıvanç: "Üretim Reform Paketi'yle üretimin ve yatırımcının önü açılacak"



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ADANA (İHA) - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, 'Üretim Reform Paketi' ile yatırım ve üretimin önündeki engellerin kaldırılarak önünün açılacağını, maliyetlerin düşmesiyle sanayicinin daha rekabet edebilir hale geleceğini söyledi.

Kıvanç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından açıklanan ve hükümet tarafından TBMM'ye sunulan Üretim Reform Paketini değerlendirdi. İç tüketimde yaşanan tıkanmanın aşılması amacıyla hükümet tarafından piyasanın canlandırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını hatırlatan Kıvanç, "Yüce Meclisimize sunulan ve yatırıma, üretime büyük ivme kazandıracak olan Üretim Reform Paketini çok önemsiyoruz. Sanayicimize büyük güç ve şevk veren, ekonomide çarkların dönmesini hızlandıracak olan paketin bir an önce yasalaşmasını ve hayata geçirilmesini heyecanla bekliyoruz" dedi.

Paketin, sanayi yatırımlarını ve üretimini güçlendirmesinin yanında sanayiden uzaklaşan yatırımcıyı da yeniden üretime yönlendireceğini belirten ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, sanayicinin mali yüklerinin azaltılmasının hedeflenmesinin sevindirici olduğunu vurguladı.



"Üreten Türkiye hedefi için önemli adım"

Özellikle üretim maliyetlerindeki düşüşün küresel pazarlarda Türk mallarını daha rekabetçi konuma getireceğini belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Üretim Reform Paketi ile yerli üreticiye yüzde 15 oranında fiyat avantajının zorunlu hale getirilmekte, Sanayi işletmelerinden alınan elektrikteki yüzde 2'lik TRT payı kaldırılmaktadır. Ayrıca, kent içindeki sanayi sitelerinin taşınması, sanayi işletmeleri için emlak vergisinin ve hafta sonu çalışma izninin kaldırılması, zeytincilik faaliyetleri ile sanayi yatırım alanlarının çakışmasında devreye girecek zeytinlik sahaları koruma kurulu oluşturulması gibi yatırım ve üretim açısından son derece olumlu hükümler yer almaktadır. Sanayiciler olarak hazırlanan reform paketini 'Üreten Türkiye' hedefine ulaşılması noktasında önemli ve büyük bir adım olarak görmekteyiz. Üretim Reform Paketi ve ardından beklediğimiz kapsamlı bir teşvik paketi ve reformlar üretimin sürdürülebilirliğini, sonuçta ülkemizin sağlıklı büyümesini ve kalkınmasını hızlandıracaktır."

(ELF-Y)



18.05.2017 16:28:23 TSI

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