Midyat'taki 'dualı ve beddualı' tabela kaldırıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde mesire alanına bırakılan "dualı ve beddualı" tabelalardaki yazılar silindi.
Midyat İlçe Belediyesi, Acırlı Mahallesi'nin karşısındaki mesire alanı ve Şeyh Eles Türbesi'nin bulunduğu alana üzerinde "dualı ve beddualı" tabelalar bırakmıştı. Vatandaşların alana çöp dökmemeleri konusunda uyarı levhaları dikkate alınmayınca yaptırılan tabelalara müdahale edildi.
Tabelalardaki "Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin" ve "Çevremizi temiz tutanı Allah muvaffak etsin" yazılarının silindiği görüldü.
(MSK-MP-Y)
18.05.2017 16:29:32 TSI
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