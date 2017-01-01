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Bodrum'un bahar festivali OYFEST başladı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'un en kapsamlı bahar etkinliği Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST), 17 Mayıs Çarşamba sabahı başlayan etkinliklerin ardından akşam kortej yürüyüşü, canlı DJ performans ve Berksan konseriyle start aldı.

OYFEST, Bodrum yarımadasının en özel köşelerinden biri olan Ortakent Yahşi'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir festival ile hareketlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenleniyor. 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ile Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan festivale Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TED Koleji, Marmara Koleji ve Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş da festivale destek veriyor.

İlk gün, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ve OYDER'in işbirliğiyle 20 Mayıs'ta sona erecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Şampiyonasının startının da verildiği festival, akşam saat 18.00'da Taşlık Burun'dan Müsgebi Cafe'ye doğru TED Bodrum Koleji Bandosu ve Akbank bandosu eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Halikarnas Motor Sporları Kulübü, Bodrum Chopper ve Bodrum Bisiklet Kulübü üyelerinin başı çektiği korteje OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras, OYFEST Organizasyon komitesi üyeleri, Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyonası sporcuları, MUGSF öğrencileri, TED Bodrum Koleji, Bodrum Bahçeşehir Koleji ve Bodrum Marmara Koleji öğrencileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ortakent Yahşi halkı ve Bodrum genelinden vatandaşlar katıldı.

Kortejin ardından festival destekçilerinden Akbank Bandosu sahnede mini konser verdi. MC Ersin'den canlı performanslar sunuldu ve festival açılışı ünlü sanatçı Berksan konseriyle devam etti. Etkinlikleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay, Destek Hizmetleri Müdürü Serdar Kaya ile belediye birim sorumluları da takip etti.

Festivalin ilk günü ayrıca 17 - 20 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Erkal Otel ve Irmak Otel'de düzenlenen masa tenisi turnuvası, Golf ve Tenis Kulübü'nde tenis turnuvası, Açelya Motel'de fotoğraf maratonu ve Kargı sahilinde ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (MUGSF) öğrencilerinin kumdan heykel sempozyumunun da startı verildi. Ertesi gün ise festival alanı; 18-20 Mayıs tarihleri arasını kapsayan Kefi Beach&Suites'ten başlayan Bodrum Bisiklet Turu, Ortakent Marina'da Bodrum Bahçeşehir Koleji'nin sponsorluğunda Sokak Basketbol Turnuvası, Viras Otel'de Tavla Turnuvası ve gece Bodrum Belediye A.Ş Müsgebi Cafe sahnesinde temsili geleneksel Bodrum düğünü ve yöresel yemek kermesi gibi etkinliklere sahne oldu.

OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras hazırladıkları festival ile sosyal yaşamın ayrılmaz parçası olan birçok etkinliği bir araya getirdiklerini ifade ederek "Organizasyon boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olacağız. Halkımızı çok daha etkin ve canlı bir festivalle buluşturmak istiyoruz. Bodrum'da yaşayan veya tatil için beldemize gelen herkes festivale katılıp Bodrum'da keyifli bir hafta geçirebilecek. Özel sporcularımızın katılacağı Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonasının yanı sıra Minik Kalpler İçerde projesi için Guinness sualtı rekor denemesi gibi etkinlikler de festivalimize sosyal sorumluluk kimliğini kazandırması açısından önem taşıyor." dedi.

(EA-MB-Y)



18.05.2017 16:32:29 TSI

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