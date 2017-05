YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dündar: "Her branşta spor tesisi inşa ettik"

BURSA (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Cenk Aydın, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, "Osmangazi Belediyesi, özellikle tesisleşme konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. İlçenin dört bir yanı spor tesisleriyle donatılmış durumda. Her branşta spor tesisinin mevcut olduğu Osmangazi'de 7'den 70'e herkes spor yapma imkanı buluyor. Bunlar hep Osmangazi Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekler sayesinde oldu. Özellikle önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan Osmangazi Belediyesi Atletizm Salonu, Bursa'nın yanı sıra Türkiye'ye değer katan bir tesis olacak. Yabancı ülkelerden gelen misafirler dahi bizlere Osmangazi Belediyesi Kapalı Atletizm Salonu'nu soruyor. Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonunu kentimize kazandırıyor olmanız çok büyük bir başarı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı, Türk sporunun gelişimi adına yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Makamında ağırladığı misafirlerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, "Sporla gelişen Bursa, sağlıklı yetişen nesiller ideali ile 7 yılda Osmangazi'ye her branşta spor tesisi kazandırdık. Bursa, spor tesislerine yatırım konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de spor tesisleri noktasında önemli yatırımlar yapıyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzlar, tenis kortları, kapalı spor salonları gibi birçok branşta spor tesisleri inşa ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Osmangazi Atletizm Salonu ile de Türk sporuna önemli bir katkı sağlayacağız. Mimarisi ve işleviyle Türk gençliğine atletizm sporunu sevdirecek ve Bursa'nın adını dünyaya duyuran bir tesis olacak" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Cenk Aydın da, Bursa'nın spor şehri olarak anılmasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, teşekkürlerini sundu.

18.05.2017 16:32:30 TSI

