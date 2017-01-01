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Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Skaka'dan Başkan Akyürek'e ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dost ve kardeş toplulukların isimlerini şehirde yaşatarak aradaki bağların unutulmamasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi. Konya ile Bosna Hersek arasında güçlü bağlar olduğunu, Bosna Hersek, Saraybosna ve Aliya İzzetbegoviç isimli çok sayıda hizmet bulunduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, "Saraybosna ve Konya mana olarak birbirine benzeyen şehirler. Bizim için en önemli kardeş şehirlerimizin başında Saraybosna gelir. Türkiye'de yaşanan olaylar Bosna Hersek'i, orada yaşanacak olaylar Türkiye'yi yakından ilgilendirir. İşbirliğini güçlendirmeye ve deneyimleri paylaşmaya devam edelim. Birlikte büyüyelim inşallah" dedi.



"Bosna Hersek'in ayakta kalmasının en büyük destekçisi ve garantisi Türkiye'nin güçlü olmasıdır"

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ise, "Konya'nın Bosna Hersek ve Saraybosna için yaptıkları için minnettarız. Saraybosna sizin desteklerinizle şu an daha yaşanabilir bir şehir konumunda. Gönüllerimiz ve hizmetlerimiz bir. Türkiye'de son dönemde yaşananlar sadece Türkiye için değil, dünya için önem arz ediyor. Son referandumda Konya olarak aldığınız yüksek rakam nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları bizler de endişe ile yakından takip ettik. Bosna Hersek'in ayakta kalmasının en büyük destekçisi ve garantisi Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Türkiye için de istikrarlı bir Bosna Hersek çok önemlidir" diye konuştu.

Saraybosna'da çarşıya çıkan herkesin Konya'nın verdiği tramvayları gördüğünü belirterek, verilen destek için teşekkür eden Skaka, iki şehir arasındaki ilişkileri bir adım daha ileri taşımak istediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ziyaretin sonunda Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka'ya Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.

(AH-Y)



18.05.2017 16:32:44 TSI

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