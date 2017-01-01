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Bozbey gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen Kariyer Günleri'ne katılan Başkan Bozbey öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Aydın'ın da katıldığı Kariyer Günleri'nde Gençlere tavsiyelerde bulunan Bozbey, herkesin iyi bir planlamayla hedeflerine ulaşabileceğini kaydetti.

Mustafa Bozbey, "Hayallerinin büyük çoğunluğunu gerçekleştiren bir büyüğünüz olarak karşınızdayım. Hayal kurarsanız hedefinize kilitlenirsiniz. Koyduğunuz hedefte mutlaka yolda sıkıntılar olabilir ama bunları yavaş yavaş, danışarak, bilgi sahibi olarak, okuyarak o hedefe ulaşmanız mümkün olur. Herkesin mutlaka iyi bir planlamayla hedefine ulaşacağına inanıyorum. Bütün icatlar hayal kurarak başlamıştır, onun için 18 yılı aşan yöneticiliğim sürecinde biz de şehir ile ilgili hayallerimizi kurduk, iyi planlama yaptık, bazen aksaklıklar da oldu, ama neticede bir çok hedefimizin yerine gelmesini sağlamış olduk. Bu anlamda ben sizlerin gelecekte çok iyi bir yönetici olmanızı arzu ediyorum. Çünkü ülkemizi bilgi birikimli, inançlı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyetler hedefine' taşıyacak olan gençler sizlersiniz" dedi.

Okul Müdürü Ömer Aydın, Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

(MŞ)



18.05.2017 16:34:47 TSI

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