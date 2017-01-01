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Hayatı sanatla reklendiriyorlar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin "Kır Çiçekleri" projesi kapsamında düzenlediği "Sanatla Reklendiriyoruz" adlı sergi Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

ÇEK Güler Osman Köseoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 9 öğrencinin resim, seramik ve özgün baskı olarak yaptığı 60 eserin görücüye çıktığı sergi ilgi gördü. Açılışa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ÇEK Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları Müdürü Ayla Okumuş'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Bukle Erman, "Çok güzel eserler var. Bu sergi salonunda yapılan bütün projelerden çok keyif alıyoruz. Sizler aslında sadece bu salonu değil, şehri renklendiriyorsunuz. Bütün eserler çok kıymetli şehrimize çok şeyler katıyor.Yeteneğiniz burada kalmasın ilerleterek kişisel sergilerinizi açın" dedi.

Sergi Mayıs Çarşamba gününe kadar açık kalacak. Daha sonra sergilenen 60 eser ÇEK'e ait olan kurumlarda sanatseverlerle buluşacak.

(MŞ)



18.05.2017 16:36:48 TSI

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