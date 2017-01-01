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Güre'den 15 temmuz vurgusu

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre:

- "Ülkemiz tüm kurumları ile beraber, yargıda da çok büyük bir hasarın eşiğinden döndü"



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Aydın Yorat

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da görev yaparken, son çıkan kararname ile görev yerleri değişen hakimler ve cumhuriyet savcıları için düzenlenen veda yemeğinde konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Ülkemiz tüm kurumları ile beraber, yargıda da çok büyük bir hasarın eşiğinden döndü. Yargı tarihinde ilk defa, darbe karşıtı durarak büyük bir sınavı başarı ile geçtiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bir otelde düzenlenen programa, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyon Başkanı Eyüp Mergen, Diyarbakır Barosu Av. Ahmet Özmen, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Özel, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 15 Temmuz 2016'da başladıkları görevin üzerinden 24 saat geçmeden darbe ile karşılaştıklarını söyledi. Başsavcı Güre, "Hakim, cumhuriyet savcısı, idari yargı, adliye personeli ile bu kadar zor bir süreç ile başlayan 9 aylık bu dönemde, alnımızın akıyla bu süreçten çıktığımızı düşünüyorum. Bu geçen 9 ayın, çekilen çilenin verilen emeklerin bir nebze karşılığı olması adına veda yemeğini organize ettik. Ülkemiz tüm kurumları ile beraber, yargıda da çok büyük bir hasarın eşiğinden döndü. Türkiye'de hizmet veren bütün kurumlar askeri, sivili emniyeti yargısı, tamamı iliklerine kadar hissetmiş durumda. Ama çok şükür yargı tarihinde ilk defa olarak darbe karşıtı duran demokrasiden yana duran, insan haklarından yana duran ve halkının milletinin yanında duran bir yargı organı olarak, büyük bir sınavı başarı ile geçtiğimizi düşünüyoruz. Burada emeği geçen, Diyarbakır özeli için özellikle diyorum, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından görev yeri değişen hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket verildi.

(YRT-MP-Y)



18.05.2017 16:38:56 TSI

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