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Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda desteği



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam eden LÖSEV tırının yarınki durağı Yozgat olacak.

Program kapsamında Yozgat'ta kamu kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştiren LÖSEV Sosyal Hizmet görevlileri Özge Silav ve Yener Gök ile LÖSEV İl Temsilcisi Mustafa Çay, Yozgat İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret etti.

LÖSEV çalışanları, yarın Cumhuriyet Meydanı'na yardım tırı kurarak LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yardımları yerinde ulaştıracaklarını söyledi. Yetkililer, yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere; kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri ve oyuncak gibi yardım malzemesinin dağıtılacağını belirtti.

Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı 61 aileden 20 aile başta olmak üzere Sivas, Tokat, Samsun ve Çorum'da 250 aileye yardım malzemeleri Ramazan öncesi dağıtılacak. LÖSEV görevlileri kesinlikle yardımları elden almadıklarını, yardımların banka üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

(BMG-UY-Y-)



18.05.2017 16:41:22 TSI

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