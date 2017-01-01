ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda desteği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:41
Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda desteği
Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda desteği

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam eden LÖSEV tırının yarınki durağı Yozgat olacak.
Program kapsamında Yozgat'ta kamu kurum ve kuruluş ziyareti gerçekleştiren LÖSEV Sosyal Hizmet görevlileri Özge Silav ve Yener Gök ile LÖSEV İl Temsilcisi Mustafa Çay, Yozgat İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret etti.
LÖSEV çalışanları, yarın Cumhuriyet Meydanı'na yardım tırı kurarak LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yardımları yerinde ulaştıracaklarını söyledi. Yetkililer, yardım kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere; kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri ve oyuncak gibi yardım malzemesinin dağıtılacağını belirtti.
Yozgat'ta LÖSEV'e kayıtlı 61 aileden 20 aile başta olmak üzere Sivas, Tokat, Samsun ve Çorum'da 250 aileye yardım malzemeleri Ramazan öncesi dağıtılacak. LÖSEV görevlileri kesinlikle yardımları elden almadıklarını, yardımların banka üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
(BMG-UY-Y-)

18.05.2017 16:41:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Atletizm sporcuları Yozgat'a dereceyle döndü
YEREL

ATLETİZM SPORCULARI YOZGAT'A DERECEYLE DÖNDÜ
İş yeri değil antika eşya müzesi
YEREL

İŞ YERİ DEĞİL ANTİKA EŞYA MÜZESİ
Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti
YEREL

YOZGAT BELEDİYESİ WEB TV HAYATA GEÇTİ
Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade konulu resim sergisi açıldı
YEREL

YERKÖY'DE 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE KONULU RESİM SERGİSİ AÇILDI
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki
YEREL

ŞEHİT OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRAN BABADAN TERÖRE TEPKİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir