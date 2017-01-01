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Zile'de mezuniyet coşkusu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:42
Zile'de mezuniyet coşkusu
Zile'de mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.
Tokat'ın Zile ilçesinde Hasan Sevinç Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Zile Garnizon Komutanı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Öcal ile birlikte öğrencilerin aileleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Durali Mendil, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kapılarının mezun ettikleri öğrencilere her zaman açık olacağını ifade ederek,"Hepinize "Güle Güle" derken, tekrar görüşmek dileğinde de bulunmak istiyoruz. Çünkü çalışan, mücadele eden, azimli ve kararlı olan herkesin yolu mutlaka bir gün kesişir" dedi.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidine ise,"Vicdanı ve irfanı hür nesillerin yetişmesi ülkemizin geleceği açısından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Gençlerimizi tebrik ediyor çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
Zile Kaymakamı Adnan Tezcan ise öğrencilerin aldıkları eğitimin kendilerine, devlete ve millete hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.
(Nİ-UY-Y-)

18.05.2017 16:42:34 TSI
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