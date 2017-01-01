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Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi'ne ödül



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi öğrencisi Beyza Cabri, biyoloji dalında teşvik ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 48.'si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde, Karacabeyli öğrenci Beyza Cabri 4. olarak, teşvik ödülüne layık görüldü. Final sergisi Ankara Ato Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda 8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye genelinde 13 bin 940 proje başvurusu arasından, 12 bölge merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 1. olarak belirlenen 12 daldan 220 proje finalist olarak sergiye katıldı. Ulviye Matlı Fen Lisesi öğrencisi Beyza Cabri, biyoloji dalında teşvik ödülüne layık görüldü.

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, "Bu başarıda emeği geçen okul idaremizi, öğretmenlerimizi, yarışmaya katılım gösteren öğrencilerimizi ve onların velilerini tebrik ediyorum. Türkiye genelinde alınan bu başarı ilçemizi sevindirmiş ve beklentilerimizi daha da arttırmıştır. Bundan sonraki yıllarda bu başarılarımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

(MŞ)



18.05.2017 16:44:10 TSI

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