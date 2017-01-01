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Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi ile Turkcell iş birliğiyle hazırlanan Bodrum Belediyesi BİP Uygulaması Basın Toplantısı yapıldı.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ile katıldı.

Türkiye'nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan BİP ile ilgili bilgiler veren ve Bodrum Belediyesi ile yapmış oldukları iş birliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Başkanımızın liderliği ve bu güzel ekibin müthiş iş ortaklılığıyla çok heyecan duyduğumuz bir servisi tanıtmak üzere buradayız. Dijital servisler, Turkcell'in içinde olduğu önemli bir dönüşümün çok önemli bir parçaları. Çok farklı alanlarda mesajlaşmadan, bulut servisinden dijital müzik servisimiz fizy'e dijital bir geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Turkcell'de bizim amacımız artık teknoloji odaklı bir şebeke sağlayıcıdan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcılığına dönüşmek. Bunu da dijital deneyimler yaratarak hem bireysel hem kurumsal müşterilerimize hem de böyle iş ortaklığı yaptığımız kurumlara bizim BİP adını verdiğimiz bir mesajlaşma servisimizle yapmak. Bir mesajlaşma servisinden beklediğiniz tüm özellikleri içeriyor ama aynı zamanda bir pazar yeri gibi içinde keşfet alanı var. Bu keşfet alanında amacımız iş ortaklarımız ve müşterilerimizin kendi müşterileri ve kendi çalışanlarıyla en etkin iletişimi ve paylaşımı deneyimleri yaratmak için bir ortam oluşturmak. Bugün, burada Bodrum Belediyesi ile bence bu alanda yapılmış dünyadaki en kapsamlı uygulamalardan bir tanesini hayata geçiriyoruz. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bodrum gibi güzel bir tatil beldemizin belediyesi tarafından gelen turistlere, ziyaretçilere keşfet alanındaki Bodrum Belediyesi sayfasından sorularını sorup buradaki restoranlar, kafeler, tarihi yerlerle ilgili bilgi almaları, konum atarak konumlarına en yakın plajları öğrenmeleri etkileşimli bir şekilde sağlanıyor. Böyle bir uygulama çok heyecan verici bence. Biz, umuyoruz ki bu güzel beldemizin ziyaretçileriyle arasındaki ilişkileri daha da güçlenecek. Bugün, BİP'in dünyada 14 milyon kullanıcısı var. Bunun yaklaşık 1.5 milyonu Türkiye dışında. Umuyoruz ki böyle bir kanaldan Bodrum Belediyesi 14 milyon kullanıcı ile buluşur ve böyle bir servisi çok geniş kapsamlı sağlayan belediyemiz olur. Bu alanda önceliğiniz için size teşekkür ediyoruz. Buranın hem yerlileri hem ziyaretçileri hem de turistler için böyle bir etkileşimde bulunabilmeleri, sizinle birebir iletişim sağlamaları güzel bir deneyim. Bunun bizim açımızdan, Turkcell açısından heyecanlı bir gün olduğunu söylemek, bütün ekibimize, sizin ekibinize teşekkür etmek istiyorum, çok güzel bir iş birliği yaptılar" dedi.

Bodrum Belediyesi ile Turkcell iş birliği kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 14 milyon kullanıcısının olduğu bir uygulamayı Bodrum Belediyesi'ne getirmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Herkese merhaba, öncelikle Turkcell'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bodrum, hep ilkleri başarmıştır. Bugün Turkcell'le Türkiye'de bir ilki başarmaktan son derece mutluyuz. Tabii ben, her zaman söylüyorum. Artık sosyal medya denen bir algı var. Bütün dünya artık buradan yönetiliyor. Zaman zaman turizmci arkadaşlara da söylüyorum, sosyal medyayla iyi geçinin. Yavaş yavaş tur operatörlüğü bitecek insanlar tatillerini, bir düğmeye basarak uçak biletini, otelini hepsini alacaklar diyorum. Onun için iyi geçinin sosyal medyayla diyorum. Ben kendim de sosyal medyayla iyi geçiniyorum ama tabii benim şöyle bir özelliğim var: Ben şöyle bir telefon kullanıyorum görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı düğmeden ibaret ama zannetmeyin ki sosyal medyadan uzağım, arkamda çok güçlü bir sosyal medya ekibim var. Ve ben, Malta Başbakanı'nın elinden 'yöresini sosyal medyada en iyi tanıtan belediye başkanı ödülünü' aldım. Tabii bunlar, hep sizlerin sayesinde. Özellikle 14 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor yapmış olduğumuz çalışmanın kapasitesi. Bizi son derece mutlu etti bu. Tabii Bodrum'un birinci geçim kaynağı turizm. Onun için ben, gerçekten çok mutluyum. Bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum sizlerle. Turkcell'in Bodrum'a vermiş olduğu bu desteğe ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz, Bodrum Belediyesi olarak sizlerin yanında olabildiysek, sosyal medyada Bodrum'umuzu daha iyi tanıtıp daha iyi yönetebiliyorsak bunda bütün arkadaşlarımızın emeği var. Özellikle ben, belediye personelime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir sürede böyle bir sistemi sizlerle güncellediler. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu, Bodrum'umuza çok faydalı olacak. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

6 milyona yakın kişinin takip ettiği BİP'in Keşfet bölümüne eklenen Bodrum Belediyesi sayfasını takip edenler, Bodrum ile ilgili her ayrıntıya tek bir mesaj ile ulaşabiliyor. Kafelerden tarihi yerlerle ilgili detaylı bilgilere, Bodrum Belediyesi'nin web portalına tek tıklamayla erişimden plajlar, marinalar ve pazarlara kadar onlarca bilgiye ek olarak, herhangi bir rahatsızlık durumuna karşı en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri de harita üzerinde lokasyonlarıyla birlikte görüntülenebiliyor. Ayrıca Bodrum'da gerçekleştirilecek olan etkinlikler de yine BİP Bodrum Belediyesi sayfasından duyuruluyor.

(EA-MB-Y)



18.05.2017 16:46:49 TSI

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