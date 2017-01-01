ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46
Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor
Bodrum, misafirlerini BİP ile karşılıyor

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi ile Turkcell iş birliğiyle hazırlanan Bodrum Belediyesi BİP Uygulaması Basın Toplantısı yapıldı.
Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz ile katıldı.
Türkiye'nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan BİP ile ilgili bilgiler veren ve Bodrum Belediyesi ile yapmış oldukları iş birliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sayın Başkanımızın liderliği ve bu güzel ekibin müthiş iş ortaklılığıyla çok heyecan duyduğumuz bir servisi tanıtmak üzere buradayız. Dijital servisler, Turkcell'in içinde olduğu önemli bir dönüşümün çok önemli bir parçaları. Çok farklı alanlarda mesajlaşmadan, bulut servisinden dijital müzik servisimiz fizy'e dijital bir geleceği hazırlamaya çalışıyoruz. Turkcell'de bizim amacımız artık teknoloji odaklı bir şebeke sağlayıcıdan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcılığına dönüşmek. Bunu da dijital deneyimler yaratarak hem bireysel hem kurumsal müşterilerimize hem de böyle iş ortaklığı yaptığımız kurumlara bizim BİP adını verdiğimiz bir mesajlaşma servisimizle yapmak. Bir mesajlaşma servisinden beklediğiniz tüm özellikleri içeriyor ama aynı zamanda bir pazar yeri gibi içinde keşfet alanı var. Bu keşfet alanında amacımız iş ortaklarımız ve müşterilerimizin kendi müşterileri ve kendi çalışanlarıyla en etkin iletişimi ve paylaşımı deneyimleri yaratmak için bir ortam oluşturmak. Bugün, burada Bodrum Belediyesi ile bence bu alanda yapılmış dünyadaki en kapsamlı uygulamalardan bir tanesini hayata geçiriyoruz. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Bodrum gibi güzel bir tatil beldemizin belediyesi tarafından gelen turistlere, ziyaretçilere keşfet alanındaki Bodrum Belediyesi sayfasından sorularını sorup buradaki restoranlar, kafeler, tarihi yerlerle ilgili bilgi almaları, konum atarak konumlarına en yakın plajları öğrenmeleri etkileşimli bir şekilde sağlanıyor. Böyle bir uygulama çok heyecan verici bence. Biz, umuyoruz ki bu güzel beldemizin ziyaretçileriyle arasındaki ilişkileri daha da güçlenecek. Bugün, BİP'in dünyada 14 milyon kullanıcısı var. Bunun yaklaşık 1.5 milyonu Türkiye dışında. Umuyoruz ki böyle bir kanaldan Bodrum Belediyesi 14 milyon kullanıcı ile buluşur ve böyle bir servisi çok geniş kapsamlı sağlayan belediyemiz olur. Bu alanda önceliğiniz için size teşekkür ediyoruz. Buranın hem yerlileri hem ziyaretçileri hem de turistler için böyle bir etkileşimde bulunabilmeleri, sizinle birebir iletişim sağlamaları güzel bir deneyim. Bunun bizim açımızdan, Turkcell açısından heyecanlı bir gün olduğunu söylemek, bütün ekibimize, sizin ekibinize teşekkür etmek istiyorum, çok güzel bir iş birliği yaptılar" dedi.
Bodrum Belediyesi ile Turkcell iş birliği kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 14 milyon kullanıcısının olduğu bir uygulamayı Bodrum Belediyesi'ne getirmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Herkese merhaba, öncelikle Turkcell'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bodrum, hep ilkleri başarmıştır. Bugün Turkcell'le Türkiye'de bir ilki başarmaktan son derece mutluyuz. Tabii ben, her zaman söylüyorum. Artık sosyal medya denen bir algı var. Bütün dünya artık buradan yönetiliyor. Zaman zaman turizmci arkadaşlara da söylüyorum, sosyal medyayla iyi geçinin. Yavaş yavaş tur operatörlüğü bitecek insanlar tatillerini, bir düğmeye basarak uçak biletini, otelini hepsini alacaklar diyorum. Onun için iyi geçinin sosyal medyayla diyorum. Ben kendim de sosyal medyayla iyi geçiniyorum ama tabii benim şöyle bir özelliğim var: Ben şöyle bir telefon kullanıyorum görüyorsunuz. Yeşil ve kırmızı düğmeden ibaret ama zannetmeyin ki sosyal medyadan uzağım, arkamda çok güçlü bir sosyal medya ekibim var. Ve ben, Malta Başbakanı'nın elinden 'yöresini sosyal medyada en iyi tanıtan belediye başkanı ödülünü' aldım. Tabii bunlar, hep sizlerin sayesinde. Özellikle 14 milyon gibi rakamlardan bahsediliyor yapmış olduğumuz çalışmanın kapasitesi. Bizi son derece mutlu etti bu. Tabii Bodrum'un birinci geçim kaynağı turizm. Onun için ben, gerçekten çok mutluyum. Bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum sizlerle. Turkcell'in Bodrum'a vermiş olduğu bu desteğe ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz, Bodrum Belediyesi olarak sizlerin yanında olabildiysek, sosyal medyada Bodrum'umuzu daha iyi tanıtıp daha iyi yönetebiliyorsak bunda bütün arkadaşlarımızın emeği var. Özellikle ben, belediye personelime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir sürede böyle bir sistemi sizlerle güncellediler. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu, Bodrum'umuza çok faydalı olacak. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
6 milyona yakın kişinin takip ettiği BİP'in Keşfet bölümüne eklenen Bodrum Belediyesi sayfasını takip edenler, Bodrum ile ilgili her ayrıntıya tek bir mesaj ile ulaşabiliyor. Kafelerden tarihi yerlerle ilgili detaylı bilgilere, Bodrum Belediyesi'nin web portalına tek tıklamayla erişimden plajlar, marinalar ve pazarlara kadar onlarca bilgiye ek olarak, herhangi bir rahatsızlık durumuna karşı en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri de harita üzerinde lokasyonlarıyla birlikte görüntülenebiliyor. Ayrıca Bodrum'da gerçekleştirilecek olan etkinlikler de yine BİP Bodrum Belediyesi sayfasından duyuruluyor.
(EA-MB-Y)

18.05.2017 16:46:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Muğla polisinden üç ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA POLİSİNDEN ÜÇ İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
İş sağlığı ve güvenliği seferberliği
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Bodrum'un bahar festivali OYFEST başladı
YEREL

BODRUM'UN BAHAR FESTİVALİ OYFEST BAŞLADI
Allgaeu-Orient Dostluk ve Barış Rallisi
YEREL

ALLGAEU-ORİENT DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
GÜNCELLEME 2 - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME 2 - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Milas'ta yangın mağduru aileye yardım
YEREL

MİLAS'TA YANGIN MAĞDURU AİLEYE YARDIM
Gardiyan rüşvet iddiasıyla tutuklandı
YEREL

GARDİYAN RÜŞVET İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Rüşvet aldığı iddia edilen infaz koruma memuru tutuklandı
YEREL

RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLEN İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI
Bozan: &quot;Mavi ekonominin başkenti Milas&quot;
YEREL

BOZAN: "MAVİ EKONOMİNİN BAŞKENTİ MİLAS"
Milas'ta üniversiteliler kep attı
YEREL

MİLAS'TA ÜNİVERSİTELİLER KEP ATTI
Askeri gemiler Güllük'te
YEREL

ASKERİ GEMİLER GÜLLÜK'TE
Bodrum'da kruvaziyer turizmi
YEREL

BODRUM'DA KRUVAZİYER TURİZMİ
Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL

MİLAS AK PARTİ'DEN MHP'YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
GÜNCELLEME - Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Muğla'da tur midibüsü devrildi
YEREL

MUĞLA'DA TUR MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ
Ortacalı 42 genç mucitten 20 proje
YEREL

ORTACALI 42 GENÇ MUCİTTEN 20 PROJE
İmparator Gordianus'un sikkeleri bulundu
YEREL

İMPARATOR GORDİANUS'UN SİKKELERİ BULUNDU
Bin paket kaçak sigara
YEREL

BİN PAKET KAÇAK SİGARA
Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Fethiye'de öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
YEREL

FETHİYE'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Milas'ta 10 aylık bebek yanan evden kurtarıldı
YEREL

MİLAS'TA 10 AYLIK BEBEK YANAN EVDEN KURTARILDI
Havalimanında iş kazası: 2 yaralı
YEREL

HAVALİMANINDA İŞ KAZASI: 2 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir