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Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu; "Erdoğan ezber bozuyor"



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ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Çin Halk Cumhuriyetine yaptığı gezinin yankıları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı tarafından devlet töreni ile karşılanan Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyleyen Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Kuşak ve Yol Zirvesi adlı toplantıya da atıfta bulundu. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Akgüloğlu, "Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ezber Bozuyor" diyerek giriş yaptı.

Çin'in, uluslararası dev bir projeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu, Asya'nın doğusunu Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak 1 trilyon dolar değerinde tarihi "İpek Yolu'nun ihyasına vesile olacak Kuşak ve Yol Zirvesi'nin getirilerinin fazla olacağını söyledi.

ZİRVEDE YENİ BİR LİDER DOĞUYOR

Akgüloğlu, "Aralarında Rusya, Filipinler, Endonezya Devlet Başkanlarının da bulunduğu 28 ülke lideri yanında 110 ülkeden yetkili bakanların ve 61 uluslararası teşkilat yetkililerinin katıldığı bu dev zirvede yeni bir dünya lideri doğuyor: Türk ve Müslüman Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, toplantının açılışında konuşma yapan 3 liderden biri olurken, devlet töreniyle resmi olarak karşılanan tek dünya lideri olma unvanını da elde ediyor. Böyle bir toplantıda ev sahibi Çin devlet Başkan'ı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dışında Erdoğan'ın açılış konuşması yapan ve devlet töreniyle karşılanan tek lider olması; Erdoğan'a ve onun şahsında Türkiye'ye verilen değerin göstergesidir" dedi.

Erdoğan gücünü, Türk milletinden almaktadır.

Uluslararası camiada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen saygının, Türk milletine gösterilen saygı olduğunu hatırlatan Akgüloğlu, "Uluslararası camiada ülkemiz ve milletimiz adına gurur vesilesi olabilecek böyle bir tablonun mimarı Sayın Erdoğan, bu başarısından dolayı başta muhalefet liderleri olmak üzere, milletçe tebrik ve takdir edilmelidir. Ülke içi siyasette, partiler arasındaki muhalefet aile içindeki tartışmalar gibidir. Aile içinde nasıl ki eşler, kardeşler, evlatlar arasındaki tartışmaların dışarıya sızdırılması ne kadar yanlışsa, dış politika mevzuunda da partiler ve partililer arasındaki sürtüşmelerin dışarıya taşınması o kadar yanlıştır" dedi.

(ERZ-AT-Y)



18.05.2017 16:48:22 TSI

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