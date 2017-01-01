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Muğla polisinden üç ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç ilde 6 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon Muğla'nın Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizme finansman sağladıkları ileri sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(BT)



18.05.2017 16:48:25 TSI

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