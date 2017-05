YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Yavuz'dan '19 Mayıs' mesajı

Vali Yavuz'dan '19 Mayıs' mesajı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un, vatan sevgisiyle bir milletin topyekun ayağa kalktığı, milletin, birliğine ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında nasıl kenetlendiğinin gösterildiği tarih olduğunu ifade eden Yavuz, 19 Mayıs'ın istiklal mücadelesinin en önemli sembollerinden olduğunu kaydetti. Vali Yavuz, "19 Mayıs 1919, vatan sevgisiyle bir milletin topyekûn ayağa kalktığı, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında nasıl kenetlendiğinin, söz konusu bağımsızlıksa cüret edenlere fırsat verilmeyeceğinin gösterildiği tarihtir. İstiklal mücadelemizin en önemli sembollerinden olan 19 Mayıs, aziz bir milletin kaderinin yeniden şekillendiği, parlak bir umut ışığının doğduğu gün olmuştur. Coğrafyamızı paylaşma düşüncesiyle, vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı Türk milleti, kahramanlık ve destansı bir cesaretle yeniden karşı durmuştur" dedi.

Mesajında gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Yavuz, "Sevgili gençler; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu, daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşmak için bizlere ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan siz gençlerimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki sizler, tarihimizden aldığınız ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaksınız. Bilmenizi isterim ki, devletimiz eskisinden daha güçlü, daha zengin ve daha kararlıdır. Kendi öz kaynakları ile savunmada, sağlıkta, tarımda, eğitimde, ulaşımda daha birçok alanda çığır açan politikaları ile gelecek nesillere ışık tutan, dev yatırımları ile siz gençlere daha yaşanılır bir ülke bırakma azmi ile çalışmaya devam etmekteyiz. Her zaman övündüğümüz genç neslimizin sayısı bizleri diğer devletlerin nazarında gıpta ile bakılan bir ülke kılmaktadır. Bu potansiyeli iyi kullanabildiğimizde neler yapabileceğimizi, kurtuluş mücadelemizde gösterdiğimiz gibi 2000'li yılların ilk çeyreğinde de gösterebileceğimizi ispat ettik. İslam beldelerinde kan ve gözyaşının hâkim kılınmak istendiği günümüzde, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak çok çalışmanızı, milletimizin gurur duyacağı başarılara imza atarak Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda başarıyla temsil etmenizi arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin ve Muşlu hemşehrilerimin 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını' içtenlikle kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



18.05.2017 16:48:50 TSI

NNNN