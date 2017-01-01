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Atık pil toplayanlar ödüllendirildi

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden temiz çevre katkısı

- Başkan Uğur:

- "Gelecek nesillere temiz çevre bırakmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Atık Pil Toplama" yarışması sonuçlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya süresi içerisinde 6 ayda toplam 7 buçuk ton atık pil toplandı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Çevre bize miras kaldı. Bundan sonra gelecek nesillere de biz miras bırakacağız" dedi.

Balıkesir Çocuk Köyünde "Atil Pil Toplama" yarışmasının ödül töreni düzenlendi. En çok atık pil toplayanlara bisiklet, tablet, masa tenisi, satranç takımı, top, Çocuk Köyü bileti ve kumbara gibi çeşitli hediyeler verildi.

Çevre temizliğinin insan sağlığı için önemine vurgu yapan Başkan Uğur, "Bundan sonra gelecek nesillere de biz miras bırakacağız. Onun için bu mirası iyi halde bırakmamız lazım. Bu pilleri toplamazsak, gelişi güzel çöpe atarsak oradaki kimyasallar yer altı sularına karışıyor, tekrar bize zarar verecek şekilde geri dönüyor. Çocuklarımız hem okul, hem de ailelerinden aldıkları eğitim ile çevreye çok duyarlılar. Çöpleri ayrıştırmamız lazım. Kağıt tüketimi arttıkça ormanlar yok oluyor. Ormanlar yok oldukça küresel ısınma oluyor. Çevre ile ilgili sorunlar otaya çıkıyor. Çocuklarımızın çevreye duyarlı olması lazım. Atık pil toplamada başarı gösteren çocuklarımız duyarlılıklarını gösterdiler. Fazla israf etmeden tüketim yapmak lazım. Neyi kullanıp atıyorsak ona dikkat edeceğiz. Kuran-ı Kerim'de de 'Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz' deniyor. Onun için biz bu kurala uysak, israf etmesek, çevreye karşı duyarlı oluruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen yarışmada atık pillerin geri kazanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığını ifade eden Başkan Uğur, "Yarışmaya katılan yarışmacılar 42 noktaya kurulan Atık Pil Toplama makinelerine atık pillerini atarak karşılığında makinelerden kupon aldılar. 1 pilin 10 puan olduğu yarışmada katılımcılar hedefledikleri puanlara ulaştıklarında 03 - 14 Nisan 2017 tarihleri arasında biriktirdikleri kuponları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler" dedi.

Kampanyaya 128 kişinin katıldığını Uğur, "Katılımcılar 11 adet bisiklet, 21 adet tablet, 3 adet masa tenisi, 19 adet satranç, 35 adet voleybol topu, 31 adet basketbol topu, 67 adet futbol topu, 73 adet Çocuk Köyü bileti ve 114 adet kumbara almaya hak kazandılar. Kampanya süresince Atık Pil Toplama makinelerinden 7 buçuk ton atık pil toplandı" diye konuştu.

Başkan Uğur konuşması ardından Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile birlikte ödül kazanan okul ve öğrencilere hediyelerini takdim etti. Ödül törenine Başkan Uğur başta olmak üzere, daire başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

(OF-TS)



18.05.2017 16:49:52 TSI

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