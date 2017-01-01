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Sivas Fen Lisesi'nde bilim fuarı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Sivas Fen Lisesi'nde 'TÜBİTAK-Sivas Fen Lisesi 5. Bilim Fuarı' düzenlendi. Fuarda, 9. sınıf öğrencileri üçüz öğrenciler Sena, Feyza ve Beyzanur Köksal ilgi odağı oldu.

Okul salonunda düzenlenen programa Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan yaptığı açıklamada,"Öğrencilerimizin hepsi birbirinden değerli ve inanıyorum ki iyi yerlere gelecekler. Bilim Fuarları sayesinde öğrencilerin bakış açıları değişiyor ve daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Ben, fuarda emeği geçen bütün öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Tan, daha sonra Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül ve beraberindekilerle birlikte bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları gezerek öğrencilerden proje ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilim fuarında matematik alanındaki oyun ve çalışmalarıyla katılan 9. sınıf öğrencileri üçüz öğrenciler Sena, Feyza ve Beyzanur Köksal ise ilgi odağı oldu. Öğrencilerin standını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Tan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

(UY-Y-)



18.05.2017 16:50:49 TSI

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