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SGK'dan yapılandırma uyarısı



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, kurum borçlarının yapılandırması ile ilgili sürenin 31 Mayıs Çarşamba günü sona erdiğini belirterek, borcu bulunan işverenlere çağrıda bulundu.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen SGK İl Müdürü Erhan Karaca açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Karaca, "İş verenlerimizin yapılandırma gereği olarak taksit ödemelerini 2 Ocak'ta ödemeleri gerekiyordu, Mayıs'ın sonuna ertelendi. Bu ay ödenmesi gerekiyor. Yeni bir yapılandırma çalışması var Meclis'te. Yakın zamanda çıkacak. Bu, bir önceki yapılandırmaya başvuranların geçmiş yapılandırma dönemini kapsamayacak. Yani iş verenlerimiz, 31 Mayısta ödeyemediklerinde yapılandırma bozulacak ve yeni yapılandırmadan faydalanamayacaklar. Bu iş verenlerimiz için çok önemli. Yeni yapılandırma çıkacak diye 31 Mayıstaki taksitlerini ödemememezlik yapmamaları gerekiyor. Eğer ödemezlerse gecikme zammı uygulanacak. Eğer gecikme zammına yakalanıp erken ödeme yaparlarsa da gecikme zammı indirimi sağlanacak" dedi.

Karaca, Sosyal Güvenlik Kurumuna 6736 borç yapılandırılması için başvurup ilk taksiti ödememiş olanlar için son günün 31 Mayıs olduğunu kaydetti.

(İA-MŞ)



18.05.2017 16:51:55 TSI

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