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Miniklerden yılsonu etkinliği

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:52
Miniklerden yılsonu etkinliği
Miniklerden yılsonu etkinliği

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'taki Türk Telekom İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Sebahattin Eke, okul idareci ve öğretmenleri, öğrenciler ile veliler katıldı. Düzenlenen programda konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, daha iyi bir Muş için çalıştıklarını söyledi. 2 yıldır Muş'ta görev yaptığını hatırlatan Vali Yavuz, "Muş'ta güzel işler yapıyoruz ve inşallah daha çok hizmet edeceğiz. 'Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı' yaptık. Muş Ovası Sulama Projesi ile 78 bin hektarlık alanın sulaması gerçekleşecek ve bunun ihalesini birkaç ay içinde yapacağız. Bu proje sonunda ne ekeceğiz, ne dikeceğiz, insanlar ne kazanacak diye seçkin bilim adamlarımızın olduğu bir çalıştay gerçekleştirdik ki bizi aydınlatasın, yolumuzu ve ufkumuzu çizsin, biz de o yolda ilerleyelim. Bir müjdeyi de sizlerle burada paylaşmak istiyorum. 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un fatihinden, Anadolu'nun fatihine yani Malazgirt'e muhteşem bir çıkarma yapacağız. Muş'un ve Malazgirt'in Türkiye'nin gündemine taşınacağı bu programda hepinizin orada olmasını istiyorum" dedi.
Muş'un kadim bir belde olduğunu vurgulayan Yavuz, "Kendinize güvenin, çünkü bu şehir göklerinde merhum Sultan Alparslan'ın ve onun kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kadim bir beldedir. Buradan bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkmıştır. Bu şehir Anadolu'yu Müslümanlaştırdığı gibi, Viyana kapılarına kadar İslamiyet'i götürmüştür. Böylesine marka değeri yüksek bir şehre özgüven eksikliği yakışmaz" diye konuştu.
Program, yapılan konuşmaların ardından anasınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sunumu, şiirlerin okunması, kep atma töreni ile sona erdi. Tören boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yavuz, tören sonrasında çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
(NA-MSA-Y)

18.05.2017 16:52:35 TSI
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