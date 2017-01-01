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Özyavuz'dan 19 Mayıs kutlaması



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Özyavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadelenin başlatıldığı, tam bağımsız Türkiye için ilk adımın atıldığı gün olduğunu belirtti. Türkiye'yi gelişmiş bir ülke olarak gelecek kuşaklara bırakmanın, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin en önemli sorumluluğu olduğunu ifade eden Özyavuz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü ülkemizin ve insanlığın umudu ve yarınların güvencesi olan gençlere emanet etmesi, gençlere inancının, sevgisinin ve güveninin bir göstergesidir. Gençlerin de bu güvene layık olacağından hiç kuşku yoktur" dedi.

19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık ışığının, Türk milletinin yolunu sonsuza kadar aydınlatacağını kaydeden Özyavuz, "Türkiye'nin istiklal ve istikbali; vatanına, milletine bağlı, geçmişi ve geleceğine sahip çıkan genç nesillerle garanti altındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

(AK-SD-Y)



18.05.2017 16:52:41 TSI

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