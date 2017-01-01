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EGAFED YİK Başkanı Ceylan'dan 19 Mayıs Mesajı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Ege Akdeniz Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGAFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Efkan Ceylan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı.

Efkan Ceylan mesajında; "19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal'in Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelemizin 98. yılında tüm milletimizin bayramını kutluyor, başta ulu önderimiz Atatürk olmak üzere bu mücadelenin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Samsun'da başlayan bu varoluş mücadelesi Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da ve yurdun dörtbir yanında somutlaşmış ve nihayetinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bir daha geriye dönülmez biçimde taçlanmıştır. Atatürk büyük Nutku'nda Samsun'a çıktığı günden itibaren kurtuluş savaşımızın bütün evrelerini ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Yıkılmış, parçalanmış, işgal edilmiş, umutları elinden alınmış bir devletin ve milletin; asil bir ruhla yedi düvele meydan okuyuşunun destanını bilmek, öğrenmek ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevimiz olmalıdır. Atatürk 19 Mayıs'ı gençliğe boşuna armağan etmiş değildir. Türk gençliği ve Türkiye'nin genç işadamları olarak 19 Mayıs'ı doğuran şartları bir kez daha çok iyi anlamalı, analiz etmeli ve geleceğin mutlu, müreffeh, çağdaş Türkiye'sini inşa etmek için durmadan, yorulmadan çalışmak durumundayız. Arkamızda koskoca bir tarihi tecrübe, önümüzde Atatürk'ün bize gösterdiği hedefler olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu anlamda son günlerde Atatürk'e yönelik sözde ve kişilik yoksunu birtakım tarihçilerin ortaya attığı iğrenç sözleri şiddetle kınıyorum. Bu türden milli bilinç yoksunları dün de vardı, bugün de varlar, gelecekte de iftiralarına devam edeceklerdir. Fakat bunlar bugün olduğu gibi yarın da Türk milletinden ve gençliğimizden gerekli cevabı alacaklardır. Türkiye'nin genç işadamları olarak bugünümüzü borçlu olduğumuz Atatürk'e ve devletimize her koşulda sahip çıkmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya, kalkınma sürecine katkıda bulunmaya ve ülkemizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarında görev alan, sorumluluk üstlenen her bir arkadaşımız bunun bilincindedir. Atatürk'ü sadece anmak değil daha fazla anlamak gerektiği düşüncesiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bu vesileyle Cumhuriyetimize kanat gerenleri, onu yükseltip yüceltenleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

(LT-MB-Y)



18.05.2017 16:53:43 TSI

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