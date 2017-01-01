Öksüz'den, Başkan Albayrak'a ziyaret
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TEKİRDAĞ (İHA) - İstanbul Valiliği AB Genel Sekreteri ve İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Proje Koordinatörü Doç. Dr. Necmi Öksüz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret ederek, bölgede yapılacak yatırımları değerlendirdi.
İstanbul Valiliği AB Genel Sekreteri ve İstanbul Orman ve Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Proje Koordinatörü Doç. Dr. Necmi Öksüz ile bir süre görüşen Başkan Albayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve belediye çalışmaları ile projeler hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Öksüz de, Devlet Su İşleri kurumunun bölgede yapacağı yatırımlar hakkında Albayrak'a bilgiler aktardı.
(YG-MEF-Y)
18.05.2017 16:54:39 TSI
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