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Başkan Çakır'dan 19 Mayıs Kutlaması

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:55
Başkan Çakır'dan 19 Mayıs Kutlaması
Başkan Çakır'dan 19 Mayıs Kutlaması
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "19 Mayıs gençlerimizin gurur günüdür"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "19 Mayıs gençlerimizin gurur günüdür" dedi.
Çakır, 19 Mayıs tarihinin Türk milleti ve Cumhuriyet adına önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, "Bu tarih, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimiz ile birlikte istiklal mücadelesini başlatmak için Samsun'a ayak bastığı gündür. Millet olarak, ülkemizi işgal edenlere karşı azim, inanç, fedakarlık ve gönül birliğiyle yazdığımız tarihte, eşine az rastlanır bir destanın başlangıç günüdür. Milletimizin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. 23 Nisan'ı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ı da gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir" ifadelerini kullandı. 19 Mayıs'ın gençlerin bayramı ve gurur günü olduğunun altını çizen Çakır, "Millet olarak gençlerimizden büyük beklenti içerisindeyiz. Gençlerimiz, hedeflerini hep yüksek tutmalı, daima ileriye bakmalıdır. Başarıyı yakalayabilmek için kendi değerlerimizin yanı sıra dünyanın değerleriyle barışık olmalı, dünyanın gittiği istikameti doğru okumalıdır. Biz, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki gençlerine güvenen, gençlerini iyi bir şekilde yetiştiren milletler, gelecekte de var olabileceklerdir. Bu duygularla, bütün milletimizin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

18.05.2017 16:55:17 TSI
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