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Emniyet Müdürü Gülveren'den 19 Mayıs kutlaması

- Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren:

- "'19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin dönüm noktalarından biridir"



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep il Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ını kutladı.

Gülveren kutlama mesajında, ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ının 98. yılını millet olarak hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli mücadelenin başladığı, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolü olan 19 Mayıs birlik ve beraberliğimizin, azim ve kararlılığımızın, cesaret ve kahramanlığımızı, istiklal ve istikbal arzumuzun simgelendiği Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle, milletimizin sönmek üzere olan umutları canlanmış ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Ulaşılan bu zaferi sürekli kılmak isteyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bunun ancak gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancıyla, bu günü ülkemizin geleceği olan Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,kahraman silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz, yarının umudu gençlerimizin de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



18.05.2017 16:57:05 TSI

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