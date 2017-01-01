YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayisi Sitesi Kooperatifi genel kuruluna doğru

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayisi Sitesi Kooperatifi genel kuruluna doğru

- Keser genel kurulda başkan adaylığını açıkladı



(Fotoğraflı)



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayisi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Keser, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıkladı.

Sanayi sitesindeki bir restaurantta konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Keser, daha önceki dönemlerde siteye başkanlık yaptığı hatırlatarak, sağlık sorunları nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı görevine tekrardan talip olduğunu ifade etti. Keser açıklamasında şunları söyledi:

"2014 yılında başta sağlım ve başka sebeplerden dolayı olağanüstü kongreye giderek ayrıldım. O günden itibaren yapılan kooperatifin tüm toplantılara katıldım. Katkı sağlamak ve ortaklarımız yararına görüşlerimi paylaştım. Mevcut yönetim benim eski yönetim kurulu üyelerimden oluşmuştu. Şimdi ise üyelerimizden yoğun talepler ve öneriler gelmesi üzerine yeni bir ekip anlayışıyla 1163 sayılı Kooperatifiler Kanunu ve sanayimizin ana sözleşmesi gereği ortaklarımızın yararına görev yapmaya bir kez daha talip olduk" dedi.

Öte yandan, genel kurulun 21 Mayıs Pazar günü yapılacağı belirtildi.

(GC-



18.05.2017 16:57:49 TSI

NNNN

