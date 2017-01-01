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Deniz'den yapılandırma uyarısı



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ANTALYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili borçlulara uyarıda bulundu.

SGK İl Müdürü Nejat Deniz, Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Cüneyt Doğan'ın bulunduğu ziyarette Deniz, sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili borçlulara uyarıda bulundu. Deniz, sigorta prim borcu bulunan ve 6736 sayılı kanun kapsamında çıkarılan yapılandırmaya başvuran işveren ve sigortalıların ilk taksitini 31 Mayıs'a kadar ödemesi gerektiğini belirtti.



Yapılandırmanın devamı için ilk taksit önemli

Nejat Deniz, Antalya'da 35 işverenin, 25 bin de Bağ-Kur'lunun sigorta borcunun yapılandırılması için başvurduğunu kaydetti. İlk taksitin ödenmesinin yapılandırmanın devamı için önemli olduğunu belirten Deniz, "Yapılandırmaya başvuran tüm işveren ve sigortalılarımızı ilk taksitini 31 Mayıs tarihine kadar ödemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. İlk taksitin ödenmesi yapılandırmanın devam etmesi ve yapılandırmadan elde edilecek faydanın sağlanması açısından son derece önemli" diye konuştu.



Üyeler bilgilendirilecek

ATB Başkanı Ali Çandır, ekonomik yük altındaki işveren ve sigortalarının zaman zaman sigorta prim borcunu ödeyemez hale geldiğini belirterek, çıkarılan kanunla sunulan yapılandırmanın iyi bir fırsat olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Çandır, Borsa üyelerine yapılandırma ödemelerinin zamanında yapılmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 16:58:38 TSI

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