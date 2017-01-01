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Çocuk Kulübü'nün binicilik eğitimleri sürüyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:00
Çocuk Kulübü'nün binicilik eğitimleri sürüyor
Çocuk Kulübü'nün binicilik eğitimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nün binicilik etkinlikleri sürüyor. Tekirdağ Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk Kulübü'ne ait eğitim alanında gerçekleşen etkinlikte Safiye Osman Çeliker İlkokulu öğrencileri, ilk kez ata binmenin keyfini yaşadılar.
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar binicilik konusunda pratik eğitim aldı. 3. Sınıf öğrencisi 22 çocuk ilk ke ata binmenin heyecanını yaşarken, aileleri de öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa'da yatırım yapmaya en çok değen şey çocuklarımız. Onlara yapılan yatırım bu kentin gelecek 20-30 yılına yapılmış demektir. Bu nedenle benim en çok önem verdiğim proje Çocuk Kulübü. Çocuklarımız binicilik gibi faaliyetlerle çok farklı dünyalar keşfediyorlar. Bu etkinlikte bize destek olan Tekirdağ Atlı Spor ve Geleneksel Okçuluk Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Binicilik etkinliklerimiz sürecek" ifadelerine yer verdi.
(YG-MEF-Y)

18.05.2017 17:00:50 TSI
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