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Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Takımımızın ligde kalacağını garantiledik"



KAYSERİ (İHA) - Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sezonun bitmesine 3 hafta kala kulübünün ligde kalmasının garantilenmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti ve tüm taraftarları Cumartesi oynanacak Kayserispor-Adanaspor maçına davet etti.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2016-17 futbol sezonu ilk yarısı sonunda hemen her konuda (mali yapı, sosyal ilişkiler, puan durumu, taraftar desteği, itibar ve ileriye yönelik umut) düşürülmüş olduğu en dip noktadan ikinci yarı itibariyle zirveye çıkmasının ve sezonun bitimine 3 hafta kala ligde kalacağının garanti hale gelmesinin mutluluğunu yaşamaktayız.

4-5 aylık zorlu ve stresli mücadelemizdeki olumsuzlukları engellemeleri, kıskançlıkları, başarısız olmamız için yapılan oyunları paylaşarak Kayserispor sevdalılarının keyfini kaçırmak istemiyorum.

Geldiğimiz nokta ve kulübümüzün mevcut durumunu göz önüne alarak, her şeyi bir kenara bırakıp sevinmeli ve şehrimizin hak ettiği bayram havasını onlara yaşatmalıyız diye düşünüyorum.

Hele hele, bu başarıların oluşmasında en az yönetim kadar stres yaşayan, emek veren, tribünleri doldurup destekleyen taraftarlarımızın da kalan 3 maçımızı korkudan uzak ve keyifle seyretmelerini arzu ediyorum.

Bu itibarla;

20 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da kendi sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçına tüm Kayserisporluları bekliyor, yönetimle omuz omuza,gönül gönüle,takımımızla bütünleşmiş bir şekilde, coşkulu ve başarmanın mutluluğunu tadar bir halde,maç izlemeye davet ediyorum."

(SK)



18.05.2017 16:57:13 TSI

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