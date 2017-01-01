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Yıldırımhan "Hedefimiz ölümlü iş kazalarının önüne geçmek"

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:01
Yıldırımhan "Hedefimiz ölümlü iş kazalarının önüne geçmek"
Yıldırımhan "Hedefimiz ölümlü iş kazalarının önüne geçmek"
- Çalışma ve Soyla Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan:
- "2017 yılının ilk 5 ayına kadar Trabzon'da 400'ün üzerinde iş kazası gerçekleşti"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, 2017 yılının ilk 5 ayına kadar Trabzon'da 400'ün üzerinde iş kazası gerçekleştiğini hatırlatarak bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye genelinde ölümlü iş kazalarının önüne geçmek olduğunu söyledi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Pınar Bıçakçıoğlu ve iş güvenliği uzmanları ile bugün Trabzon'a gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Yıldırımhan, ilk olarak sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğü'nde SGK ve İş-Kur İl Müdürlüğü idarecileri ile bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri için yapılan öğrenci yurdu inşaatında çalışan işçilerle görüşerek iş güvenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
Yıldırımhan, yaptığı açıklamada, 2017 yılının 5. ayına kadar Trabzon'da 400'ün üzerinde iş kazası gerçekleştiğini hatırlattı. İş güvenliğinin ve insan sağlığının çok önemli olduğunu, sadece kişinin sakat kalıp ölmediğini aynı zamanda ailelerinin de mağdur olduğuna değinen Yıldırımhan, tedbirin aynı zamanda dinimizin de bir emri olduğu vurguladı. Yıldırımhan "İş sağlığı ve güvenliği alanında, ölümlü iş kazalarının önüne geçilebilmesi, sahadaki uygulamaların analiz edilerek sektöre özgü strateji geliştirilebilmesi ve farklı sektörlerde yaşanan olumlu gelişmelerin yaygınlaştırılması amacıyla, büyük şehirlerden başlayarak 81 ilimizde Bakanlık yöneticilerimizin başkanlığında ziyaretler gerçekleştirilecektir. Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşmeye odaklı bir yapılanma söz konusudur. Bu anlayışı hayata geçirmek için öne çıkan ve vazgeçilmez olan husus ise güvenlik kültürüdür. Bakanlığımız, iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime aktarılması sürecinde, mesleki eğitimin öneminin yanında, okul öncesinden başlayarak tüm iş yaşamını içine alan yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemektedir. Çocuklara, gençlere ve çalışanlara, tehlike ve riskleri önleme eğitimleri verilirken sağlık ve güvenlik ile ilgili tavır ve davranışlar öğretilecek ve bunun neticesinde yaşamın her safhasında özellikle de iş yerlerinde sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği koşullarının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak işveren, çalışan, uzman, profesyonel, STK, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip bu hayati konuyu sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır" diye konuştu.
(BK-ÖS-Y)

18.05.2017 17:01:47 TSI
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