Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemal Çalışkan idaresindeki 58 PA 935 plakalı hafif ticari araç Böğrüdelik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Çalışkan sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalışkan buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-Y)
18.05.2017 17:05:07 TSI
NNNN