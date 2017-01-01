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KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 19 Mayıs Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kalkınmanın temel koşulu olan sanayinin geliştirilmesinde yeni ve ileri teknolojilere ayak uydurabilen gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke kalkınmasının temel başlangıç noktası ailedir. Aileden başlayarak, topluma yayılacak kalkınmanın diğer aşamasında ise eğitim gelmektedir. İyi eğitim almış ailelerin topluma kazandıracağı çağdaş bireyler, ülke kalkınmasının temellerini oluşturacaktır. Kalkınmanın bir temel koşulu olan sanayinin geliştirilmesinde de yeni ve ileri teknolojilere ayak uydurabilen, zeki, özgür, eleştirel düşünebilen, çağdaş ve genç beyinlere gereksinim vardır.

İnanıyorum ki, fırsat buldukları ölçüde ve kendilerine olan toplumsal güveni fark ettikleri takdirde, bizim gençliğimizin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye'mizin ve insanlarımızın layık oldukları mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuşmamız da gençliğimizle olacaktır.

Bu düşüncelerle, Büyük Atatürk'ün, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda, kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimize şifa diliyor, tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum."

(SK)



18.05.2017 17:05:00 TSI

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