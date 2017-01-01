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Özalp ilçesinde kermes

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:08
Özalp ilçesinde kermes
Özalp ilçesinde kermes

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp Müftülüğü, ilçedeki Kur'an kursları yararına kermes düzenledi.
Özalp Müftülüğü, ilçedeki Kur'an kursları yararına Özalp Kaymakamlığı önünde kurulan çadırlarda el emeği işlemeler ve gıda kermesi düzenlendi. Kermes çadırının açılışını Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve İlçe Müftüsü Nihat Koç tarafından yapılırken, açılışa imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, beraberindekilerle kermesi gezdiler.
Kermeste elde edilecek gelirin Kur'an kursları yararına kullanılacağı bildirildi.
(MSA-Y)

18.05.2017 17:08:10 TSI
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