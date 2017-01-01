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İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarının düzenlediği yılsonu programı gerçekleştirildi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesinde 2016-2017 eğitim-öğretim Yılı hazırlık sınıflarının düzenlediği yılsonu programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Hakkı Ekşi Konferans salonunda düzenlenen programa SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması üçüncüsü Durmuş Bulut'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman yaptı. Doç. Dr. Güman, eğitim-öğretim yılının son haftasında olan öğrencilere finallerde başarılar dileyerek, emeklerinden ötürü hazırlık sınıflarında derse giren öğretim üyelerine de teşekkür etti. Okt. Abdülmelik Yangın'ın koordinesinde hazırlık sınıfları arasında düzenlenen 'Arapça Bilgi Yarışması' finalinin ardından program, öğrencilerin hazırladıkları Arapça şiir, ezgi ve ilahilerin okunması, tiyatro ve slayt gösterileri ile devam etti. Coşkulu ve eğlenceli geçen programın sonunda Arapça Bilgi ve Arapça Şiir Okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

(BCT-RFK-Y)



18.05.2017 17:08:19 TSI

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